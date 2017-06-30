Türkiye’de tatil yapan çift, Rusya’nın bir numaralı gündem maddesi oldu!

Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı bu yıl rekor kırmaya devam ederken, ilk sürpriz hadiseler de yaşanmaya başlandı. Rusya’nın Surgut şehrinden tatil için Akdeniz kıyılarına gelen kleptoman karı kocanın, kaldıkları otelden tuhaf hırsızlık girişimi Rusya’da konuşulan bir numaralı konu oluverdi.

Hürriyet’in Fontanka haber sitesin aktardığı habere göre; Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Surgut şehrinden gelen ve Antalya'daki bir otelde tatil yapan Rustam ile Mariya çifti, otelden ayrılacakları gün oda görevlisi çalışanın şüphesi üzerine tanıklar önünde valizleri arandığında ortaya çıkan manzara herkesi şoke etti.

İki büyük valizin içinden 14 rulo tuvalet kağıdı, plastik su şişelerine aktarılmış 5 litre Bayliss likörü, iki bornoz, birkaç havluyla terlik, 7 kilo kadar portakal ve en ilginci otelin bahçesinden kökleriyle sökülmüş çiçekler bulundu. Hırsızlığın ortaya çıkarılmasının ardından kleptoman çiftten çalmak istedikleri eşyaların piyasa değeri 231 dolar tahsil edildikten sonra otelden çıkış yapmalarına izin verildiği bildirildi.

Yüz kızartıcı hadise Rusya'daki sosyal ağlarda bomba etkisi yarattı. Yapılan binlerce yorumda “Bu tür kişiler Rusya'nın şerefle haysiyetine işte böyle darbe vuruyor”, “Kendimizi yine gösterdik, yine rezil olduk!”, “Oteldeki her şey dahil sistemini harfi harfine uygulamışlar” denmesi dikkat çekti.