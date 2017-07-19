Türkiye’den Almanya’ya kara liste

Alman basını, Türkiye'nin Almanya'daki yetkililere FETÖ ile bağlantılı olan şirketlerin olduğu bir kara liste gönderdiğini yazdı. 68 kişi ve kurumun yer aldığı listede Daimler ve BASF gibi şirketlerin yanı sıra küçük çaplı döner büfelerinin de olduğu belirtildi.

Almanya’nın saygın yayınlarından Die Zeit, Ankara’nın Berlin’e bir kara liste gönderdiğini öne sürdü. Türkiye hükümetinin, Almanya’da teröre destek veren kurumların listesini gönderdiğini kaydeden gazete büyük şirketlerden küçük çaplı döner büfelerine kadar toplam 68 kurum ve kişiyi listeye ekledi.

Alman Bild gazetesi de aralarında Daimler ve BASF gibi büyük şirketlerin de yer aldığını kaydederken Alman basını, Ankara’nın bu şirketlerin terör örgütü FETÖ ile bağlantılı olduğunu Alman mercilere ilettiğini yazdı. Die Zeit, Alman yetkililerin Ankara’dan bu liste ve talepler hakkında detaylı bilgi istediğini belirtirken Türkiye’den herhangi bir yanıt alamadığını okuyucularına duyurdu.