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Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği de açıklama yaptı

ABD Büyükelçilği’nin açıklamasından hemen sonra, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği de bir yazılı açıklama yaparak, vize kısıtlamalarının kaldırılmasından duyulan memnuniyeti ifade etti, ancak ABD Elçiliğinin “güvence verildiği” diyerek, Türk ve Amerikan kamuoylarını yanıltmakla suçladı.

Zeynep GÜRCANLI
19:3428 Aralık 2017
Haberler Dünya
Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği de açıklama yaptı
ABD Büyükelçilği’nin açıklamasından hemen sonra, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği de bir yazılı açıklama yaparak, vize kısıtlamalarının kaldırılmasından duyulan memnuniyeti ifade etti, ancak ABD Elçiliğinin “güvence verildiği” diyerek, Türk ve Amerikan kamuoylarını yanıltmakla suçladı.

Türk elçiliğinin açıklamasında, ABD Büyükelçiliği'nde görevli kimsenin “görevinden dolayı adli soruşturmaya uğramadığı” ifade edildi. Bu ifadeyle Türk elçiliği, isim vermeden FETÖ soruşturmasından tutuklanan Amerikan elçilik görevlisi Metin Topuz'u kastetti. Türk Büyükelçiliğinin açıklamasında, Topuz'un “görevinden dolayı tutuklanmadığını” da ifade etti.

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Ancak Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin yazılı açıklamasında, ABD'ninkinde olan bir unsurun eksik olması dikkat çekti.

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GELECEK İÇİN GÜVENCE VERİLDİ Mİ, VERİLMEDİ Mİ?

ABD'nin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin “üst düzeyde”, gelecek için de adli soruşturma güvencesi verdiği yer almıştı. ABD'nin açıklamasında, Türkiye ABD'ye “gelecekte elçilik görevlilerinin görevlerinden dolayı soruşturmaya uğramayacaklarına ilişkin güvence verdiği” bulunuyordu.

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Washington Büyükelçiliği açıklamasında ise, bu “geleceğe ilişkin güvenceye” hiç atıf yapılmaması dikkat çekti.

Son güncelleme: 20:5028.12.2017
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