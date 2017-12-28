Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği de açıklama yaptı

Türk elçiliğinin açıklamasında, ABD Büyükelçiliği'nde görevli kimsenin “görevinden dolayı adli soruşturmaya uğramadığı” ifade edildi. Bu ifadeyle Türk elçiliği, isim vermeden FETÖ soruşturmasından tutuklanan Amerikan elçilik görevlisi Metin Topuz'u kastetti. Türk Büyükelçiliğinin açıklamasında, Topuz'un “görevinden dolayı tutuklanmadığını” da ifade etti.
Ancak Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin yazılı açıklamasında, ABD'ninkinde olan bir unsurun eksik olması dikkat çekti.
GELECEK İÇİN GÜVENCE VERİLDİ Mİ, VERİLMEDİ Mİ?
ABD'nin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin “üst düzeyde”, gelecek için de adli soruşturma güvencesi verdiği yer almıştı. ABD'nin açıklamasında, Türkiye ABD'ye “gelecekte elçilik görevlilerinin görevlerinden dolayı soruşturmaya uğramayacaklarına ilişkin güvence verdiği” bulunuyordu.
Washington Büyükelçiliği açıklamasında ise, bu “geleceğe ilişkin güvenceye” hiç atıf yapılmaması dikkat çekti.