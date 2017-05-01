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Türkiye’nin Zürih Başkonsolosluğu’na saldırı

Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna, yüzleri maskeli bir grup tarafından saldırı düzenlendi.

20:431 Mayıs 2017
Dünya
Türkiye’nin Zürih Başkonsolosluğu’na saldırı
Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna, yüzleri maskeli bir grup tarafından saldırı düzenlendi.

İsviçre’de Türkiye’nin Zürih Başkonsolosluğu’nun önüne gelen yüzleri maskeli grup, ellerindeki boyaları konsolosluğun cam ve duvarına attı. Saldırı sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, binada maddi hasar meydana geldi. Grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine slogan attı.

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Saldırıyı gerçekleştiren grubun, atılan boyaların renklerinden PKK yandaşı oldukları yönündeki şüpheleri arttırdı.

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Öte yandan, saldırı sonrası takviye polis ekipleri gönderilerek başkonsolosluk binasında güvenlik önlemi alındı.

İHA

Son güncelleme: 20:5801.05.2017
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