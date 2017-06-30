‘Türkiye’yle yaşadıklarımız sonrasında bu kararı aldık’

Almanya'nın Türkiye ile yaşadığı miting krizinin arkasından yeni düzenlemeye gittiği ortaya çıktı. Alman hükümetinin sözcüsü, Almanya'daki vatandaşlarına yönelik siyasi miting düzenlemek isteyen ülkelerin izin almasını zorunlu hale getirdi.

Son dönemde sallantıda olan Ankara-Berlin hattında sıcak bir gelişme daha yaşandı…

Aslında iki ülkenin ilişkileri bundan aylar öncesinde gerilmeye başlamıştı. Referandum döneminde Berlin yönetimi, Türkiye’den isimlerin miting yapmasına izin vermemiş ve uluslararası bir kriz meydana gelmişti. Daha sonra Alman vekillerin İncirlik Üssü’ndeki Alman askerlerini ziyaret etme talebi, Ankara’dan dönünce Almanya ile Türkiye arasında haftalar süren restleşme yaşandı. Bu kriz, Almanya’nın İncirlik Üssü’nü terk ederek Ürdün’e taşınmasıyla sonuçlanırken, son kriz de gelecek hafta Hamburg’da düzenlenecek G20 Zirvesi öncesinde patlak verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Washington ziyareti sırasında yaşanan arbede ve ABD’nin Erdoğan’ın korumaları hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından Almanya’nın güvenlik endişelerini dile getirmesi bir krizin kapısını daha araladı.

BÜYÜKELÇİLİKLER BİLGİLENDİRİLDİ

Bugün Erdoğan’ın o korumaları Hamburg’a götürmeyeceği açıklanırken, Erdoğan’ın siyasi bir miting yapmasına da izin verilmedi. Öte yandan Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert, Berlin’in diğer etkinliklere izin vermeme kararına rağmen, Erdoğan’ı 7-8 Temmuz’da gerçekleşecek G20 zirvesinin önemli bir konuğu olarak ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Bu ifadenin ardından da Berlin kanadından yeni bir açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, Almanya’daki vatandaşlarına yönelik siyasi miting düzenlemek isteyen ülkelerin izin almak için başvuru yapması gerektiği konusunda tüm büyükelçiliklerin bilgilendirildiğini açıkladı.

Sputnik’te yer alan habere göre Schaefer, 3 ay içinde seçime gidecek olan ülkelerin başvurularının otomatik olarak reddedileceğini söylerken, AB ülkelerinin bu kuraldan muaf tutulacağı belirtildi. Schaefer, Berlin’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’yle geçen aylarda yaşanan deneyimler sonucu böyle bir karar aldıklarını dile getirdi.