Tutankamon'un sırlarla dolu gömütü!

Mısır’daki Krallar Vadisi’nde ve civarında bir yüzyıldır yapılan kazı çalışmalarında 64 mezar ve bunlara bağlı odalar ortaya çıkarıldı. Ünlü firavun Tutankhamun’un, KV62 olarak bilinen hazinelerle dolu gömütü açık farkla bunların en ünlüsü. National Geographic bu gizemin peşine düştü.
Antik Mısır’ın 18. ve 19. hanedanlarından başka kraliyet mezarları ve mumyaları da gün ışığına çıkarıldı.
Mısırlı araştırmacılar, 2007’den bu yana 16 kraliyet mumyası üzerinde genetik testler yaptı.
Bu fotoğraflarda görülenler Tutankhamun’un en yakın ve en sevgili akrabaları:
Büyük anne-babası, anne-babası, karısı, mezarında bulunan ve büyük olasılıkla kızları olan mumyalanmış iki fetüs.
Tutankhamun Antik Mısır’ın en ünlü firavunu, kardeşler arası birleşmeden dünyaya gelmişti.
Akraba evliliği, çarpık ayak özrüyle doğmasına yol açmış ve olasılıkla aynı babadan kardeşi de olan karısıyla bir çocuk yapmasını engellemiş olabilir.
DNA sonuçları vandallar tarafından kafası koparılan bu mumyanın Kral Tutankhamun’un mezarında bulunan fetüslerin en az birinin annesi olabileceğini gösteriyor. Eğer öyleyse, Akhenaten’in kızı ve Tutankhamun’un tek bilinen karısı Ankhesenamen olma ihtimali yüksek.
III. Amenhotep, 3 bin 400 yıl önce görkemli bir şekilde hüküm sürmüştü.
Ölüsü 1898 yılında, dedesi II. Amenhotep’in mezarı KV35’te on kadar başka asille birlikte saklı bulundu.
DNA analizleri, bu asil güzelin III. Amenhotep’un karısı ve Tutankhamun’un büyükannesi Tiye olduğunu ortaya koyuyor. Bir kraliçenin gömü pozu olarak yorumlanan bir duruşla, sol kolu göğsü üzerinde kıvrılmış olarak mumyalanmış. Mısır’ın kuru iklimi sayesinde saçları bozulmadan kalmış.
Kötü şekilde çürümüş bu mumya 1907’de keşfedildi. Parçalanmış tabutu üzerindeki kraliyet sıfatları, tek bir tanrıya tapmak için ülkenin tanrılarını hiçe sayan kâfir firavun Akhenaten olabileceğini gösteriyordu.
DNA analizleri mumyanın Tutankhamun’un babası olduğunu belgeledi.
DNA testlerine göre Genç Hanım olarak bilinen bu mumya, Akhenaten’in hem anne-baba bir kızkardeşi hem de oğlu Tutankhamun’un annesi. Genç Hanım, muhtemelen II. Amenhotep ve Tiye’nin varlığı bilinen beş kızından biriydi.
Tutankhamun’un mezarında en az yedi aylık gebelik sürecine ait bir fetüs (sağda) ile daha ufak ve kırılgan bir fetüs bulundu. Biri veya her ikisi birden kralın kızları olabilir. Birlikte yerleştirilmiş tabutlarda (solda) Tutankhamun’un büyükannesi Tiye’ye ait olabilecek bir tutam saç bulundu.
Mısır’daki Krallar Vadisi’nde ve civarında bir yüzyıldır yapılan kazı çalışmalarında 64 mezar ve bunlara bağlı odalar ortaya çıkarıldı. Ünlü firavun Tutankhamun’un, KV62 olarak bilinen hazinelerle dolu gömütü açık farkla bunların en ünlüsü. National Geographic bu gizemin peşine düştü.
Mezarı 1972'de Londra'da ve daha sonra ABD'de sergilenmiştir.
Mezarı 1972'de Londra'da ve daha sonra ABD'de sergilenmiştir.
Mısır'ın en ünlü firavunu Tutankamon'un mezarı 1922 yılında arkeolog Howard Carter tarafından bulundu.
Tutankamon’un mezarı iki odadan ve ilk odaya inen bir merdivenden oluşmaktadır.
Tutankamon’un tahtı...
Bu oda bulunduğunda, odanın Krallar Vadisi'inde yer almasından dolayı, bir mezar olması gerektiğini düşünen Howard Carter ve arkadaşları odanın duvarlarına vurarak duvarın arkasındaki boşlukları aradılar.
Sonunda bir boşluk bulundu ve duvar kırıldı.
Kutu mühürlüydü. Howard Carter, hayatında gördüğü ve göreceği en güzel şeyi görmüştü.
Bir lahitin içindeki som altından tabut mum ışığında bile parlıyordu.