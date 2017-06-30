Twitter savaşında bu sefer Trump yalnız kaldı

ABD'nin her hareketi tartışma yaratan başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden bir kadın gazeteciye attığı mesaj ülke gündemine oturdu. Fakat bu sefer hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler Trump'ın hatalı olduğu konusunda görüş bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, yine bir cinsiyetçi tartışmanın başrolünü üstlendi. Hem medya mensuplarına hem de kadınlara karşı tutumu tartışma yaratan Trump bu kez bir kadın gazeteciyi hedefine aldı.

Hakkında negatif haberler yapan MSNBC’nin sabah programı Morning Joe’ya Twitter’dan yanıt veren Trump, programın kadın sunucusu hakkında, “IQ'su düşük kaçık Mika” dedi. Trump daha sonra da, “Mika, piskopat Joe'yla (programın erkek sunucusu ve Mika Brzezinski'nin nişanlısı Joe Scarborough) birlikte yılbaşı öncesinde üç gün üst üste Mar-a Logo'ya gelip benimle görüşmek istedi. Yaptırdığı yüz gerdirme operasyonu sonrası yüzü fena halde kanıyordu. Hayır dedim!” mesajını paylaştı.

Trump'ın bu mesajından kısa süre sonra Brzezinski'den karşı atak geldi. Trump’ın elleriyle dalga geçen Brzezinski, üzerinde küçük bir kız çocuğu resmi ve “Küçük eller için yapıldı” yazısının yer aldığı bir mısır gevreği kutusunun fotoğrafını paylaştı.

Bu mesajın ardından MSNBC’nin sözcüsü Lorie Acio, “Eğer ABD Başkanı işini yapmak yerine vaktini zorbalık, yalan ve kişisel saldırılarla geçiriyorsa Amerika için üzücü bir gün” ifadeleri kullandı. Öte yandan Trump'ın bu sözlerine hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi kanattan tepki geldi. Demokrat Partili senatör Dianne Feinstein, Trump'ın sözlerini “Kesinlikle cinsiyetçi” olarak tanımladı. Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan da Trump'a tepki gösterdi. Ryan, “Bunun uygun bir yorum olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise “Sayın Başkan, Tweetiniz ABD'nin politikasının büyüklüğü ile bağdaşmıyor, aksine Amerika'nın politikalarının yanlış yolda olduğuna işaret ediyor” dedi.

Trump'a tek destek ise Beyaz Saray'dan geldi. Konuya ilişkin bir soruya yanıt veren Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, program sunucuları tarafından Trump'a ‘acımasız şekilde' tepki gösterildiğini savundu. Trump'ın ileri gitmediğini söyleyen Sanders, “Kendisine saldırıldığı zaman, yanıt vereceğini konusunda çok açık olmuştu. Amerikan halkının sağlam, akıllı ve savaşçı birini seçtiğini düşünüyorum. Ve ateşe ateşle karşılık vermesinin hiç kimse için sürpriz olduğunu düşünmüyorum” ifadesini kullandı.