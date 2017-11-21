Uçakta bavulunuzu ilk almanın sırrını açıkladı

Özellikle ABD'de çok popüler olan internet sitesi Quora'ya yazan bir havalimanı çalışanı, uçak indikten sonra hızla bavulunu almak isteyenler için bazı tavsiyelerde bulundu.

Haber sitesi mailonline.com’da ABD’de yerel bir havaalanında çalışan Thomas Lo Sciuto, bavulunu önce almak isteyenler için, “Yapılacak ilk şey havalimanında bavulu en son veren olmak ve en son check-in yapan olmaktır. Çok düz mantıkla havalimanları işliyor. Eğer bavulunuzu ilk verenlerdenseniz, bavulunuz geç çıkar. Uçak geldiğinde en son verilen bavullar ilk olarak çıkartılıyor” dedi.

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Lo Sciuto, öte yandan havalimanlarındaki uçağa binmeden önceki kapıda bavulların teslim edilebilmesinin de mümkün olduğunu söyledi. Lo Sciuto, “Eğer bu yöntemi izlerseniz, bavulunuzda sıvı taşımanıza yasak getiriliyor. Sanki bir kabin içi bavul gibi kullanabilirsiniz” dedi.

Öte yandan Daily Mail’de yer alan haberde bavulun erken çıkması için başka bir tüyo verdi. Seyahat dergisi Travel + Leisure’a dayandırılan haberde, eğer check-in sırasında bavulunuzda kırılacak bir eşya olduğunu söyleyip bavulun üzerine, “Kırılabilir eşya vardır” ibaresinin yer aldığı bir yazı yapıştırılması durumunda da avantajlı duruma geçildiği belirtildi. Derginin haberinde kırılacak eşya bulunan bavulların uçağa en son yerleştirildiği vurgulanıyor.