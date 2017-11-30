“Uçakta bomba var” wifi ağı uçak indirdi

Türk Hava Yolları'nın bugünkü Nairobi/İstanbul seferini yapan 100 yolculu uçakta "bomb on board" (uçakta bomba var) isimli bir wifi ağının tespit edilmesi sonrasında uçak Hartum'a acil iniş yaptı. Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

THY’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Nairobi/İstanbul seferinde ‘bomb on board’ isimli bir wifi ağının tespit edilmesi sonrasında sefer için Hartum istasyonuna divert kararı alındı. Hartum istasyonuna inen uçak için gerekli prosedürler işlenerek yolcular ve uçak güvenlik taramasından geçirildi. Uzmanlar söz konusu wifi ağının uçak içerisinde oluşturulduğu yönünde görüş bildirdi” denildi.

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Güvenlik prosedürlerinin işlenmesinin ardından herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtilen açıklamada, boarding işlemlerine yeniden başlanan yolcuların uçağa alındığı ve uçağın tekrar havalandığı ifade edildi.