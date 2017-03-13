Ukrayna eski Başbakanı Timoşenko’dan flaş itiraf

Ukrayna'nın önde gelen siyasetçilerinden eski Başbakan Yuliya Timoşenko, dünyaca meşhur olan örgülü saçlarından vazgeçmesinin nedeninin, “daha kadınsı görünme isteği” olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın önde gelen siyasetçilerinden eski Başbakan Yuliya Timoşenko, dünyaca meşhur olan örgülü saçlarından vazgeçmesinin nedeninin, “daha kadınsı görünme isteği” olduğunu söyledi.

Cezaevindeyken başladığı açlık greviyle dünya gündemine oturan Timoşenko, bir Ukrayna televizyon kanalına verdiği röportajda, örgülü saçlarının her şartta rahatlık sağladığını ve uzun süreli bakım gerektirmediği söyledi.

Eski imajının sürekli mücadele ve kavga halinde olan bir kadını tasvir ettiğini söyleyen Timoşenko, artık daha kadınsı bir görünümü tercih ettiğini ve bu nedenle saçlarını düzleştirmeye karar verdiğini ifade etti.

2000’li yılların ikinci yarısında iki kez Başbakanlık koltuğuna oturan Timoşenko, Rusya’ya yakın olarak bilinen eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’in döneminde yolsuzluk suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmıştı.

2014 yılında Batı yanlısı ihtilalin hemen ardından tahliye edilen Timoşenko, şu anda Ukrayna siyasetinde kamuoyu desteği en yüksek siyasetçiler arasında başı çekiyor.