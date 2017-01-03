Ukraynalı Natasha Volnova Reina’daki dehşeti anlattı

Reina saldırısında ölümden dönen Ukraynalı Natasha Volnova, teröristi fark ettikten sonra masanın altına girerek kurtulduğunu söyledi.

Reina saldırısından kurtulan 22 yaşındaki Ukraynalı Natasha Volnova, yaşadığı korku dolu anları ve nasıl hayatta kaldığını anlattı.

Korku dolu anlar yaşanmadan bir saat önce kişisel Instagram hesabına, Reina'da eğlendiği görüntüleri yükleyerek ‘Mutlu Yıllar' notu düşen Ukraynalı kadın, arkadaşlarıyla birlikte mekânda eğlenirken yaşadığı dehşet anlarını paylaştı.

“MASANIN ALTINA SAKLANDIM”

Kulübün içine girip kurşun yağdırmaya başlayan teröristi fark eden Volnova, anlık bir refleks ile masanın altına girerek orada saklandığını ve hayatını böyle kurtardığını ifade etti.

Volnova'nın söylediğine göre, masanın altındaki korku dolu bekleyiş sonrasında bir polis görevlisi genç kadını buldu ve saklandığı yerden güvenli bir şekilde çıkmasına yardım etti.

Saklandığı yerden, teröristin sadece sırtını ve kafasında siyah bir şapka olduğunu görebildiğini ifade eden Volnova, kanlı saldırıda bir arkadaşının öldüğünü söyledi.