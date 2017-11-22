Ülke bütçesini kırmızı çantaya sığdırdı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci ve tartışmaları devam ederken, bugün Londra'da hareketli dakikalar yaşandı. Ekonomi Bakanı Hammond, yeni bütçeyi parlamentoya sundu.

Avrupa Birliği ve İngiltere’nin mevcut durumunu kökünden değiştirecek “Brexit” öncesinde Londra’da son hazırlıklar tamamlanıyor. Avrupa Birliği’ne ödenecek paralar ve İngiltere’de yaşayan AB vatandaşlarıyla AB ülkelerinde yaşayan İngiliz vatandaşların akıbeti henüz netleşmezken bugün Londra’da İngiltere Ekonomi Bakanı Philip Hammond bütçeyi hazırladı.

Brexit sonrası İngiltere’nin vizyonunu ortaya koyacak bütçeyi hazırlayan Hammond, basının karşısına çıktı. Downing 11 numaralı Ekonomi Bakanlığı konutundan elindeki kırmızı bütçe çantasıyla çıkan Hammond bütçeyi parlamentoya sunacak. Theresa May’in sözcüsü, “Bakan Hammond, Brexit sonrasında İngiltere’nin vizyonunu şekillendirecek bütçeyi hazırladı” ifadesini kullandı.