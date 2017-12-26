Ülkeye ağrı kesici getirdi 3 yıl hapis cezası aldı

İngiliz turist, Mısır'a giderken ağrı kesici ilaç taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Genç kadın bugün hakim karşısına çıktı ve hakkında karar verildi. İngiliz turiste 3 yıl hapis cezası verildi.

Kızıl Deniz’de tatil yapmak ve erkek arkadaşını görmek için giden 33 yaşındaki Laura Plummer, Ekim ayında gözaltına alınmıştı.

İngiltere’nin Hull kentinde bir mağazada kasiyer olarak çalışan kadının çantasında ağrı kesici ilaç bulunduğu belirlenmiş ve olayla ilgili soruşturma açılmıştı. Kadın bugün hakim karşısına çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre genç kadının ağrı kesici ilaçları Mısır’da yaşayan erkek arkadaşına getirdiği iddia edilirken, bugün hakkında karar verildi.

Genç kadına 3 yıl hapis cezası verildi.