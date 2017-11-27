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Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulundu! Tanımlanamayan bakteri…

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli Rus kozmonot Anton Shkaplerov, istasyonun dışında, daha önce görülmemiş bir canlı bakteri bulunduğunu söyledi.

15:0827 Kasım 2017
Dünya
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulundu! Tanımlanamayan bakteri…
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli Rus kozmonot Anton Shkaplerov, istasyonun dışında, daha önce görülmemiş bir canlı bakteri bulunduğunu söyledi.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) görevli Rus kozmonot Anton Shkaplerov, uzay gemisinin dışında yaşayan bir bakteri bulduklarını açıkladı.

Aralık ayında UUİ’ye 3. seferini gerçekleştirecek olan Shkaplerov, bulunan mikro organizmaların uzaydan gelmiş olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtirken, alınan örneklerin Dünya’da bilim insanları tarafından inceleneceğini ifade etti.

Son güncelleme: 15:2027.11.2017
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