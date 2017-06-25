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Ummanlı ve Kuveytli vatandaşlardan Katar’a destek

Ummanlı ve Kuveytli vatandaşlar, Katar’ın ekonomisine destek vermek için Doha’ya giriş yaptı.

22:2625 Haziran 2017
Dünya
Ummanlı ve Kuveytli vatandaşlardan Katar’a destek
Ummanlı ve Kuveytli vatandaşlar, Katar’ın ekonomisine destek vermek için Doha’ya giriş yaptı.

Katar'a uygulanan yaptırımları protesto etmek ve Katar'ın ekonomisine destek vermek için Umman'dan ve Kuveyt'ten yola çıkan vatandaşlar Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan Doha'ya giriş yaptı.

 

Doha'nın tarihi çarşısı Suk Vakıf'ta, başta Umman helvası olmak üzere çeşitli hediyeler dağıtan Ummanlı ve Kuveytli vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajları verdi. Bayram namazını Doha'nın en büyük camisi olan Muhammed bin Abdulvahap Camii'nde kılan vatandaşlar, Katar ekonomisine destek olmak için bayram sonuna kadar Doha'da kalma kararı aldı. İHA

Son güncelleme: 22:3025.06.2017
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