UNICEF'in raporuna göre Nijerya, Somali, Güney Sudan ve Yemen'de 1,4 milyon çocuk, açlıktan ölmenin eşiğinde.

UNICEF’in raporuna göre 1,4 milyon çocuk, açlıktan ölmenin eşiğinde!

UNICEF'in raporuna göre Nijerya, Somali, Güney Sudan ve Yemen'de 1,4 milyon çocuk, açlıktan ölmenin eşiğinde.

Birleşmiş Milletler’in dünya çocuklarını koruma amaçlı kuruluşu UNICEF, Nijerya, Somali, Güney Sudan ve Yemen’de insanların açlıktan ölmekte olduğunu bildirdi. Dünya Gıda Programı’na göre önümüzdeki altı ay içinde 20 milyondan fazla kişi açlıkla karşı karşıya kalacak. UNICEF İcra Direktörü Anthony Lake bugün yaptığı açıklamada, “Bir milyondan fazla çocuk için artık vakit tükeniyor,” dedi. “Halen pek çok hayatı kurtarabiliriz. Yaygın yetersiz beslenme ve açlık, büyük ölçüde insan yapımıdır,” şeklinde konuşan Lake, “İnsani değerlerimiz, daha hızlı hareket etmemizi gerektiriyor. 2011’de Afrika Boynuzu’nda (Somali yarımadası) yaşanan trajedinin tekrarlanmasına izin vermemeliyiz,” çağrısında bulundu.

260 BİN KİŞİ KITLIKTAN ÖLMÜŞTÜ!

2011’de Somali’de 260 bin kişinin ölümüne neden olan kıtlığın aynısı Güney Sudan’ı vurmuş durumda. 2013’ten beri iç savaş batağına saplanan Güney Sudan’ın bazı kesimlerinde dün, resmi olarak açlık durumu ilan edilmişti. ‘Çocukları Kurtarın’ adlı yardım kuruluşu, Güney Sudan’da 1 milyondan fazla çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

TERÖR BİLGESİNDE KITLIK

Nijerya’nın kuzeydoğusunda da hükümetin Boko Haram terör örgütüyle savaştığı bölgede geçen yıldan beri kıtlık yaşanıyor. UNICEF’in raporuna göre bölgede bu yıl kötü beslenen çocukların sayısının 450 bine çıkacağı tahmin ediliyor.