Ünlü akrobat 62. kattan düşerek feci şekilde can verdi

Ünlü Çinli akrobat Yongning'in (26), 62 katlı bir binada gösteri yaparken feci şekilde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Gökdelenler üzerinde yaptığı tehlikeli hareketlerle milyonlarca takipçi kazanan Çinli akrobat Wu Yongning'in Changsha kentinde 62 katlı bir binadan düşerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada da milyonlarca takipçisi bulunan Yongning, Kasım ayından bu yana herhangi bir paylaşım yapmıyordu. Genç akrobatın 8 Kasım’da hayatını kaybettiği, sevgilisi tarafından açıklandı.

Çin basınında yer alan haberlerde, Yongning'in para ödüllü bir yarışma için 62 katlı binaya çıktığını yazdı.

Akrobatın, Xiaoxiang Morning Herald gazetesine konuşan sevgilisi, şov için 100 bin yuan (15 bin dolar) teklif edildiğini söyledi.