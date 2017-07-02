Ünlü bilim adamından dünya açısından çok önemli açıklamalar

Ünlü akademisyen ve dilbilimci Noam Chomsky, Russia Today televizyonuna verdiği mülakatta, neoliberalizmin tiranlık olduğunu vurgularken, ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin kendini insanlığı yok etmeye adadığı fikrini savundu.

‘On Contact’ programının sunucusu Chris Hedges’e hâlen ders verdiği Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) mülakat veren 88 yaşındaki filozof, “Bir uçuruma doğru gidiyoruz ve piyasa sistemleri yüzünden en kötü uçuruma gidiyoruz” dedi.

Kapitalin, yani uluslararası şirketlerin ve finans kuruluşlarının çıkarlarının insanların çıkarlarının üzerine konmasının, demokrasiyi eksilttiğini ve çoğunluğun ücretlerinde düşüşe yol açtığını söyleyen Chomsky, neoliberalizm hakkında şöyle konuştu:

“Neoliberalizm dünyadaki çalışan insanları birbiriyle yarış haline sokuyor fakat kapitalin özgürlüğüne izin veriyor ve aslında büyük oranda kapital için koruma izni veriyor. Bu nedenle, örneğin, fikri mülkiyet hakları, nüfusun üzerinde büyük bir yük oluşturuyor.”