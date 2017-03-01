Ünlü fast food zincirinin tavuklarının yarısı meğer ‘soya’ymış

Dünyaca ünlü fast food zinciri Subway'in Kanada'daki restoranlarından alınan örnekler üzerinde yapılan DNA incelemesi sonucunda, sandviçlerde kullanılan tavukların yarısından fazlasında soya proteinine rastlandı.

Ontario eyaletindeki beş farklı fast food zincirinden alınan örnekler, CBC haber kanalı tarafından Trent Ünivertesi’ne gönderildi.

Burada araştırmacı Matt Harnden ve ekibi tarafından DNA incelemesine tabii tutuldu. Diğer dört fast food markasının sonuçları ideale yakın çıkarken Subway sınıfta kaldı.

CBC’nin yayınladığı sonuçlara göre, Subway sandviçlerinde kullanılan tavukların sadece yüzde 53.6 oranında ‘gerçek tavuk’ içerdiği ortaya çıktı. Tavukların DNA’sının kalan yüzde 42.8’lik kısmının ise soya proteini olduğu belirtildi.

Subway’den yapılan açıklamada test sonuçlarının kabul edilmediği ifade edildi ve, “Tavuklu ürünlerimizin içerisinde yüzde bir ya da daha az oranda soya bulunur. Tedarikçilerimizle yeniden bir inceleme yaparak tavukların, menüde yer alan ürünlerimiz için uygulanan yüksek standartları karşıladığından emin olacağız” denildi.