Ünlü hip hop şarkıcısı Nelly sadece erkeklere konser verecek

Amerikalı hip-hop yıldızı Nelly, Cezayirli şarkıcı Cheb Khaled ile birlikte 14 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde erkeklere özel bir konser verecek. Hayranları ise konsere kadınların alınmayacak olmasından şikayetçi.

Konserle ilgili yorumlar genellikle olumlu olsa da etkinliğin sadece erkeklere açık olması Suudi Arabistan’da bazı kadınları öfkelendirdi.

Kadınlar sosyal medyada neden konserden mahrum bırakıldıklarını sordu. Instagram’da Nelly’nin yaptığı konser paylaşıma yorum yapan kadınlarardan bazıları, “Neden sadece erkekler alınıyor?” diye sordu. Bazıları ise “Kızların seni görmeye gelemeyecek olması çok üzücü” ifadelerini kullandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Nelly’nin uyuşturucu bulundurmaktan hüküm giydiği ve cinsel tacizle suçlandığını öne sürerek konsere izin verilmemesi gerektiğini savundu.

DEVLET DESTEKLİ

Konser özel Suudi kanalı MBC Action tarafından Suudi Arabistan Genel Eğlence Müdürlüğü’nün desteğiyle gerçekleşecek.

Mayıs ayında da Amerikalı şarkıcı Toby Keith, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan’ı ziyaret ettiği haftasonu Riyad’da bir konser vermişti.

Toby Keith’den, Whiskey Girl (Viski Kızı) ve I Love This Bar (Bu Barı Seviyorum) gibi şarkıları söylememesinin istendiği yönünde haberler çıkmıştı.

En popüler şarkısı “Hot in Herre” şarkı sözlerinde bir kadından soyunmasını isteyen Nelly’ye de benzer talepler iletilip iletilmediği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.