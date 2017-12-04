Ünlü orkestra şefi James Levin’e cinsel taciz suçlaması

ABD'de 10 kez Grammy ödülü kazanan ünlü orkestra şefi James Levine, hakkındaki yıllara yayılan cinsel taciz iddiaları nedeniyle New York Metropolitan Operası'ndaki görevinden uzaklaştırıldı.

New York Metropolitan Operası (Met), 74 yaşındaki ünlü orkestra şefi Levine’in hakkındaki cinsel taciz iddiaları soruşturması sonlanana kadar göre görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

‘YAŞAMI ETKİLENENLER İÇİN BİR TRAJEDİ’

Opera’nın genel müdürü Peter Gelb yaptığı açıklamada Levine’in herhangi bir performans veya etkinlikte yer almayacağını belirterek “Yeni çıkan haberler üzerine soruşturmanın sonlanmasını bekleyene kadar Met harekete geçmeye karar verdi. Bu yaşamı etkilenen herhangi bir kişi için bir trajedi” ifadesini kullandı.

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‘KENDİ SORUŞTURMAMIZI YÜRÜTÜYORUZ’

NBC’ye konuşan Gelb, operanın suçlamalar hakkında Illinois eyaleti polisinin Ekim 2016’da konuyla ilgili soruşturma başlatmasının ardından haberdar olduğunu söyledi.

Genel Müdür Gelb, “O dönem Levine suçlamaların tamamen yanlış olduğunu söyledi ve polisten de bu konuda başka bir şey duymadık. Şimdi bu suçlamaların doğru olup olmadığını belirlemeliyiz ve eğer doğrularsa uygun şekilde harekete geçmeliyiz. Dışarıdaki kaynaklarla kendi soruşturmamızı yürütüyoruz” dedi.

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‘1985’TE FİZİKSEL TEMAS KURDU’

Opera’nın açıklaması New York Post gazetesinin bir polis raporunda Levine’i bir genç adamı 15 yaşından beri yıllar boyunca cinsel olarak taciz etmekle suçladığını yazmasının ardından geldi.

The Times gazetesi Levine’in cinsel tacizine uğrayan kişinin Ashok Pai olduğunu yazdı.

New York Times ve Post tarafından bir kopyası da elde edilen polis raporuna göre cinsel taciz eylemleri Pai’nin yaşadığı Lake Forest’da gerçekleşti.

Burasının Levine’in 1971’den 1993’e kadar yazları orkestra şefliği yaptığı Chicago’nun kuzeyindeki Ravinia Müzik Festivali alanı yakınlarında olduğu belirtildi.

Post’a göre Pai polise genç bir oğlan çocuğu iken festivalde Levine ile tanıştığını ve birkaç yıl boyunca zararsız göreüşeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Ancak 1985’te Levine Pai’yi aracıyla evine bıraktıktan sonra ‘fiziksel temas’ kurdu.

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‘15 YAŞINDA İKEN FARKINDA OLMADAN 41 YAŞINDAKİ BİR ADAMLA GÖRÜŞMEYE BAŞLADIM’

Şu anda 48 yaşında olan Pai polise verdiği yazılı ifadesinde “15 yaşındayken gereçkten onunla görüştüğümü anlamadan 41 yaşındaki bir erkekle görüşmeye başladım. Bu benim ailemi neredeyse yok etti ve beni neredeyse intihara itiyordu. Yalnız ve korkmuş hissettim. Beni baştan çıkarmaya çalışıyordu. Bunu görememiştim. Ancak şimdi görebiliyorum” dedi.

The Times’a konuşan bir akrabası da 1993’te Pai’nin özel görüşmede cinsel tacizden bahsettiğini aktardı.

‘BANA MASTÜRBASYON YAPMASINA İKNA OLDUM’

Times ayrıca Levine ile 1968 yılında çocukken cinsel ilişki yaşadıklarını öne süren iki erkeğin daha iddialarına yer verdi.



Buna göre bu iki kişi Michingan’daki müzik okulunda o dönem 25 yaşında bir öğretmen olan ünlü orkestra şefiyle cinsel ilişki yaşadı.



Bu kişilerden biri olan James Lestock okulun yatakhanesinde Levine’in kendisinden soyunmasını istediğini anlattı.



Times’a konuşan Lestock Levine’in “Bunun doğal ve dürüst olduğunu, dünyaya bakış açımı geliştireceğini söyledi. Benim ilk yanıtım ‘hayır’ oldu. Bununla ilgilenmiyordum. Ama buna kulak asmadı ve bana mastürbasyon yapmasına izin vermesine ikna oldum”

‘GÖZLERİMİZİ BAĞLAYIP BİRBİRİMİZE MASTURBASYON YAPMAMIZI İSTEDİ’

Lestock bundan birkaç yıl sonra da Levine’in Cleveland Orkestrası’na katıldığını, Levine’in ise orkestra üyelerinden gözlerini bağlayıp birbirlerine masturbasyon yapmalarını istediğini anlattı.

Levine’in ‘duygu yelpazesini genişletmek’ amacıyla kendi bacaklarını çimdiklemesine izin verdiğini de belirten Lestock “Ağlamaya başladım. Ama o canımı acıtmayı sürdürdü. O anda gruptan ayrılsaydım ne kariyerim, ne gelirim, ne arkadaşlarım olurdu.Bu dünyada yapayalnız olurdum” dedi.

The Times ayrıca Levine’in 1979’da belirsiz suçlamalarla itham edildiğini ancak operanın yöneticisi Anthony Bliss’in bir başka yönetim kurulu üyesine mektup yazarak ‘bu suçlamaların doğru olmadığı’ kanısına vardığını bulduğunu duyurdu.



Buna göre yönetici Bliss mektupta “Birkaç aydır çirkin dedikodular ortada dolaşıyor ve bunlara sıklıkla doğru olmadığını bildiğimiz başka suçlamalar eşlik ediyor” ifadelerini kullandı.

JAMES LEVİNE KİMDİR?

1976’da New York Operası’nın müzik direktörü olan Levine cumartesi gününe kadar görevinin başındaydı. Son olarak Guiseppe Verdi’nin ‘Requiem’ operasını yönetmişti.

Müzikal yeteneği nedeniyle birçok çevrede saygı gören Levine 10 kez Grammy ödülü kazandı, 37 kez ise aday gösterildi.

2002’de Paul Simon, Chita Rivera, Elizabeth Taylor ve James Earl Jones’la birlikte ‘Kennedy Center Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Levine ayrıca 2000’de Disney’in ‘Fantasia 2000’ adlı filminin müziklerini de yönetmişti.