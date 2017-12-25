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Ünlü şarkıcı İsrail konserini iptal etti

Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Lorde, 2018 yılında Tel Aviv'de vereceği konseri, hayranlarından gelen tepkiler üzerine iptal ettiğini açıkladı.

08:2525 Aralık 2017
Haberler Dünya
Ünlü şarkıcı İsrail konserini iptal etti
Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Lorde, 2018 yılında Tel Aviv'de vereceği konseri, hayranlarından gelen tepkiler üzerine iptal ettiğini açıkladı.

Yeni Zelandalı genç şarkıcı Lorde, 2018’de Tel Aviv’de turne kapsamında vermeyi planladığı konseri iptal ettiğini duyurdu. Hayranlarından gelen tepkiler üzerine iptal kararının alındığı ifade edilirken genç şarkıcı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İsrail konusu hakkında inanılmaz sayıda mesaj ve mektup aldım, konu hakkında pek çok fikirden insanla görüştüm ve konseri iptal etmenin doğru olduğuna kanaat getirdim” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 08:4326.12.2017
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