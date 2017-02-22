Ünlü yıldızın ölümden döndüğü anlar kameralara böyle yansıdı

Ünlü aktör Harrison Ford'un kendi kullandığı tek motorlu uçakla facianın eşiğinden döndüğü anlara ilişkin şoke eden görüntüler ortaya çıktı.

Ünlü aktör Harrison Ford'un kendi kullandığı tek motorlu uçakla facianın eşiğinden döndüğü anlara ilişkin şoke eden görüntüler ortaya çıktı.

74 yaşındaki ABD’li aktörün tel motorlu uçağıyla California’daki John Wayne Havaalanı’na inerken, American Airlines yolcu uçuğına çarpmanın eşiğinden döndüğüne dair haberler medyada yer almıştı.

Ancak geçen hafta pazartesi günü yaşanan olayın trajik boyutunu gözler önüne süren bu denli net bir görüntü yayınlanmamıştı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin internet sitesinde yayınlanan videoda, Ford’un uçağı, 100 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan American Airlines uçağının birkaç metre üstünden geçerken görülüyor.

Harrison Ford, en çok orijinal Yıldız Savaşları üçlemesindeki esprili uzay pilotu Han Solo ve Indiana Jones serisinde canlandırdığı maceracı, azimli arkeolog, Indiana Jones rolleri ile tanınıyor.