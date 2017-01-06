Ürdün’de Reina soruşturması başlatıldı

Ürdün'de, 39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina saldırısında ölenlerle ilgili internette nefret söylemi kullanan 12 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Jordan Times gazetesinin haberine göre internet üzerinden saldırıda ölenlerle ilgili küfürlü yorum yapan 16 kişi hakkında ön soruşturma yapıldı. Savcılığın soruşturmanın devam etmesi için bunlardan 12’sinin gözaltına alınmasını istediği belirtildi.

Reina saldırısında ölenlerden ikisi Ürdünlüydü. Altı Ürdünlü ise gece kulübünden yaralı olarak çıkarıldı.

Gözaltına alınan kişilerin yaptıkları yorumlarla ülkedeki Siber Suçlar Kanunu’nun 11’inci maddesini ihlal ederek, “itibarsızlaştırma ve hakaret etme”suçunu işlediği ifade ediliyor.