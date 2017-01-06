Usame bin Ladin’in oğlu listeye girdi

Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin ABD tarafından küresel teröristler listesine dahil edildi.

Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin ABD tarafından küresel teröristler listesine dahil edildi.

El Kaide’nin lideri Ayman el Zevahiri, 2014 yılında yaptığı bir açıklamada Hamza bin Ladin’in örgütün üyesi olduğu ilan etmişti.

Şimdilerde 20’li yaşlarının sonunda olduğu düşünülen Hamza Bin Ladin, 2015’ten beri Batı ülkelerinin başkentlerine yönelik saldırı çağrıları yapıyor.

Hamza bin Ladin 2011 yılında Usame bin Ladin’in Pakistan’da öldürüldüğü operasyonun yapıldığı evde bulunmuyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan halkı ve uluslararası toplumu “Hamza Bin Ladin’in aktif olarak terörizmle ilişkilendiği” konusunda bilgilendirdiğini de açıkladı.

Hamza bin Ladin’e yönelik ABD yaptırımları, herhangi bir ABD şirketi ile iş yapmasını veya ABD’de mülk almasını da yasaklıyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre Ortadoğu politikaları üzerine uzman olan Profesör Fawaz Gerges, Ağustos ayında Hamza Bin Ladin’i “El Kaide’nin yeni yüzü – karizmatik ve örgüt içinde popüler” diye tanımlamıştı: “Babasının en sevdiği oğlu oydu – herkes babasının yerine onun geçebileceğini düşünüyordu.”

2015’TE SES KAYDI ÇIKTI

El Kaide’nin 2015 yılında yayımladığı ses kaydında Hamza’nın Kabil, Bağdat ve Gazze’deki takipçilerini Washington, Londra, Paris ve Tel Aviv’de saldırılar düzenlemeye çağırdığı duyuluyordu.

Hamza’nın dahil edildiği “özel küresel teröristler” listesi, ABD yurttaşlarının güvenliği ile ülkenin ulusal güvenliğini tehdit eden kişilerin dahil edildiği bir liste.

Listede İrlanda Cumhuriyet Ordusu’nun (IRA) ardılları ve IŞİD gibi farklı örgütlerden binlerce kişi bulunuyor.