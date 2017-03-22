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Uyumaları gerekirken bakın ne yaptılar!

Çocuk sahibi olanlar, minik tatlı bebeklerin ne kadar yaramaz olabileceklerini çok iyi bilir. Bunun bir örneği de ABD'de görüldü...
15:4922 Mart 2017
Dünya
Çocuk sahibi olanlar, minik tatlı bebeklerin ne kadar yaramaz olabileceklerini çok iyi bilir. Bunun bir örneği de ABD'de görüldü...

ABD’li ikizler Andrew ve Ryan daha 2 yaşında. Odalarında kamera bulunan çocuklar anneleri tarafından yataklarına yatırıldıktan sonra kimsenin beklemediği şeyler yaptı. İşte uyumak yerine oyun oynamayı tercih eden tatlı ikizlerin yaptıkları…

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