Uyumaları gerekirken bakın ne yaptılar!

Çocuk sahibi olanlar, minik tatlı bebeklerin ne kadar yaramaz olabileceklerini çok iyi bilir. Bunun bir örneği de ABD'de görüldü...
ABD’li ikizler Andrew ve Ryan daha 2 yaşında. Odalarında kamera bulunan çocuklar anneleri tarafından yataklarına yatırıldıktan sonra kimsenin beklemediği şeyler yaptı. İşte uyumak yerine oyun oynamayı tercih eden tatlı ikizlerin yaptıkları…İLGİLİ HABERYangında kaybettiği evine değil, kediye ağladı...İLGİLİ HABERYem satan amcadan ne istediniz?İLGİLİ HABERİnternetin karanlık yüzü: Deep Web