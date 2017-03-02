Kendisini uzaylıya benzetmek için uğraştığını söyleyen 22 yaşındaki ABD'li makyöz Vinny Ohh, cinsiyetine dair bütün işaretleri üzerinden atmaya kararlı olduğunu söyledi.

Uzaylıya benzemek için 110 kez ameliyat oldu

Kendisini uzaylıya benzetmek için uğraştığını söyleyen 22 yaşındaki ABD'li makyöz Vinny Ohh, cinsiyetine dair bütün işaretleri üzerinden atmaya kararlı olduğunu söyledi.

ABD’de yaşayan 22 yaşındaki Vinny Ohh isimli genç, uzaylılara benzemek için şimdiye kadar 110 estetik ameliyatı geçirdi. Ameliyatları için 50 bin dolar harcayan Ohh, özellikle ‘cinsiyetsiz’ görünmek için çaba harcadı. Genç makyöz şimdi göğüs uçlarını, cinsel organını ve göbek deliğini aldırmayı bile planlıyor.

BURUN ESTETİĞİ İLE BAŞLADI

Haberler.com’un haberine göre, makyözlük yaparak geçimini sağlayan Vinny Ohh, kendisi ne erkek ne de kadın olarak tanımlıyor. Dış görünüşe bakmaktan çok, içinden geldiği gibi davranmayı seçiyor. Bu yapısını fark ettiğinde ilk olarak iki burun estetiği geçirerek ameliyat olmaya başladı. Daha sonra dudak silikonu ve kaş kemiği dolgusu yaptırarak ameliyatlarını sürdürdü. Şu ana kadar ise 110 ameliyat geçirdi.

AMELİYATLARIN DEVAMI GELECEK

50 bin dolar civarı harcama yapan Ohh, erkekliğine dair bütün bulguları üstünden silmek için cinsel organı, göbek deliği ve göğüs uçlarını da aldıracak. Bu ameliyatlar için 160 bin dolarlık bir bütçe ayırmış halde.

“CİNSEL ORGANIM OLMADAN YAŞAYABİLİRİM”

17 yaşından beri uzaylı olmak istediği belirten Ohh, “Ne kadın ne de erkek olmak istiyorum. Sadece melez olmak istiyorum. Bu yüzden cinsel organımı aldırmak için doktora gittim ama doktor bunu yapma şansımın olmadığını söyledi. İnsanların benim kadın olmak için uğraştığımı düşünmelerini istemiyorum. Cinsel organsız olmadan da yaşayabilirim.” ifadelerini kullandı.