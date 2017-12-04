Uzmanlar açıkladı: Çarşaflar hafta 1 kez değişmeli

Birçok insanın kafasına göre değiştirdiği çarşaflarla ilgili detaylı bir açıklama New York Üniversitesi'nden geldi. Mikrobiyolog Philip Tierno, "Çarşaflar yeterince değiştirilmezse mikroskobik hastalıklara yol açabilir" ifadesini kullandı.

Amerika merkezli haber sitesi Business Insider’a konuşan mikrobiyolog Philip Tierno, çarşafların ne sıklıkla değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Tierno, “Çarşaflar yeterince sık değiştirilmediği zaman, bakteri ve mantarlarla dolu bir ‘botanik bahçesine’ dönüşebilir” derken yastık, nevresim ve çarşafların kıvrımları arasındaki mikroskobik yaşamın hastalıklara yol açabileceğini ifade etti. Tierno, bunun önüne geçmek için çarşafların haftada bir kez yıkanması gerektiğini belirtiyor.

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Bilimsel araştırmalara göre, insanlar yatakta bir yılda ortalama 118 kilo terliyor. Dışarısının sıcak ve rutubetli olması durumunda bu nem, mantarların üremesi için uygun bir ortam oluşturuyor. Yatak takımlardaki mantar oluşumuyla ilgili yeni bir araştırmaya göre, bir-buçuk ile 20 yıllık bir kuş tüyü ya da sentetik yastık dört ila 17 tür mantar barındırıyor. Üstelik, insanlar yataklarını sadece kendi ter, salya, deri hücresi, vajinal ve anal sıvılardan kaynaklanan mantar ve bakterilerle değil, yabancı mikroplarla da paylaşıyor.İLGİLİ HABER Bilim insanları: Yeni bir cinsel eğilim doğuyor

Bunlar arasında hayvanların kepekleri, polen, toprak, tiftik, ev tozu akarı, dışkı ve yatak takımlarının üretiminde kullanılan kimyasallar da var. Tierno, tüm bu maddelerin bir hafta içinde insan sağlığına zarar verebilecek duruma gelebileceği uyarısında bulunuyor ve “Alerjiniz yoksa bile, vücudunuz alerjik reaksiyon gösterebilir” diyor.