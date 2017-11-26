Uzmanlar uyarıyor: Eğer onu görürseniz sakın yemeyin

ABD'nin saygın üniversitelerinden Penn Statae Eberly College of Science'ta görevli uzmanlar sineklerin yemek üzerinde dolaşmasının ciddi sağlık sorunları yaratabileceğini açıkladı.

Birçoklarımız için yemeklerin üzerine konan sinekleri kovmak yeterli bir çözüm olabilir. Fakat ABD’nin saygın eğitim kurumlarından Penn State Eberly College of Science tarafından yapılan bir açıklama bu savı çürütür nitelikte.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Daily Telegraph’ta yer alan araştırmaya göre açıkta kalan yemeklerin üzerinde sineklerin kısa bir süre de olsa konması ciddi hastalıklara davetiye çıkarıyor. Araştırmayı yürüten Penn State Üniversitesi’nde Biyoteknoloji alanında görevli Profesör Doktor Donald Bryant, “İnsanlar sinekleri kovmanın yeterli olduğunu düşünüyor fakat sineklerin ve benzeri canlıların bulaşıcı hastalıkları taşıyabileceğini gözardı ediyor” dedi.

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Bryant, resmi yetkililerin bu konuda bir açıklama yapmasını isterken, “Şehirleşmiş bölgelerdeki sineklerin kırsal bölgede bulunan sineklere göre daha fazla bakteri taşıdığı ve bunları bulaştırabileceğini tespit ettik. Eğer şehir içindeki parklara gitmek istiyorsanız yemeklerinizi açıkta sineklerin ulaşabileceği şekilde bırakmayın. Piknik yapmak istiyorsanız daha kırsal bölgeleri tercih edin” ifadesini kullandı.

Araştırmayı yürüten görevliler, dünya genelindeki karasineklerin 351 farklı tür bakteriyi taşıdığını açıklarken mikropların ağırlıklı olarak sineklerin bacak ve kanatlarında olduğunu ifade etti. Araştırmayı yürüten ekip, “Sinekler bakteriyi dışkı ve çürüyen organik maddelerden alıyor” açıklamasını yaptı.