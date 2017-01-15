Vampir yarasalar insan kanının tadını aldı!

İnsanlara yanaşmayan hayvan kanı ile beslendiği bilinen bir Vampir yarasa türü insanların da kanını emmeye başladı.

İnsanlara yanaşmayan hayvan kanı ile beslendiği bilinen bir Vampir yarasa türü insanların da kanını emmeye başladı.

Acta Chiropterologica dergisinin haberine göre Brezilya’da sadece kuşların kanı ile beslendiği bilinen bir vampir yarasa türü insan kanını tadını almış durumda. Bu keşif ciddi sağlık endişesi yaratmış durumda çünkü vampirlerin kuduz mikrobu taşıdığı biliniyor.

Özel olarak kanla belendiği bilinen üç yarasa türünün varlığı bilinmektedir. Bunlardan Desmodus rotundus ve Diaemus youngi adlı iki tanesinin pek seçici olmamaları ve farklı hayvanlardan kan emmeleriyle tanınırlar. Ancak bilimsel adı Diphylla ecaudata olan vampir yarasa türünün protein zengini memeli kanı yerine sadece yağlı kuş türlerinden beslenmektedir.

Bu vampir yarasa türünün yapılan bir çalışmada beslenmesi için verilen memeli kanını kesinlikle reddettiği tespit edilmiştir. Ta ki son yıllarda insan yerleşimlerinin yarasaların yaşam alanlarına çok yaklaşmasına kadar.

Orman arazilerinin kaldırılması ve insan yerleşimin çoğalması bu vampir yarasaların kanını emecekleri kuşlardan bulmalarını zorlaştırmış ve onları alternatif kaynaklara yönelmek durumunda bırakmış. Şimdi vampir yarasalar filmlerdeki vampirler gibi sıklıkla dışarıda ya da bazen pencereden girerek yatağında uyuyan insanlardan kan emiyorlar.

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Görsel Kaynağı: Gerry Carter – Vikipedia Commons