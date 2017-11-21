37 yıldır ülkeyi yöneten isim istifa etti

Ve Zimbabve'de beklenen oldu... Ülkenin devlet başkanı Robert Mugabe'nin istifa ettiği açıklandı. Parlamentoya sunulan istifa mektubunda Mugabe, bu kararının kendi tarafından alındığını dile getirdi.

Robert Mugabe’nin 30 yılı aşkın bir süredir devam ettirdiği Zimbabve Devlet Başkanlığı görevi bugün sona erdi.

Mugabe istifa mektubunda, isteyerek istifa ettiğini söylerken, “İstifa ettim çünkü gücün sorunsuz bir şekilde aktarılmasını istedim” ifadesini kullandı.

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Mugabe’nin istifa mektubunu parlamentoya sunduğu kaydedilirken Parlamento Sözcüsü Jacob Mudenda, istifa mektubunu duyururken parlamentoda kutlama yapıldı. Mugabe geçtiğimiz hafta ordu tarafından ev hapsine alınmış ve hem genelkurmay başkanı hem de savunma bakanıyla görevi bırakma konusunda müzakere yapmıştı.

Mudenda, Mugabe’nin istifa mektubunda yerine kimin oturacağını söylememesinin ardından konuştu. Mudenda, “Yeni liderin en geç çarşamba gününün sonuna kadar yerine geçmesi için yasal düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz hafta Mugabe’nin ihraç edildiği ZANU-PF Partisi’nin yeni lideri Lovemore Matuke, “Gönüllü olarak istifa etmesinden dolayı çok mutluyum. Aksi takdirde çok ciddi utanç olacaktı” dedi. Öte yandan bu kararın duyulmasıyla birlikte binlerce Zimbabveli sokağa döküldü.

İLK AÇIKLAMA İNGİLTERE’DEN GELDİ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İngiltere Başbakanı Theresa May, Mugabe’nin istifasının Zimbabve’nin özgürlüğü için önemli bir adım olduğunu söyledi. May, “Mugabe’nin istifası Zimbabve’ye özgür bir yol seçeneği sunuyor. Son günlerde Zimbabve halkının özgürlük ve adil seçim için duyduğu isteğe tanık olduk. Zimbabve’nin en eski dostu olarak ülkeyi desteklemek için elimizden geleni yapacağız” ifadesini kullandı.