Venezuela’da kriz boyut değiştirdi: Browni yapan pastaneciler tutuklandı

Venezuela'da önüne geçilemeyen ekonomik krizin neden olduğu kıtlıkla mücadele eden hükümet, dört fırıncıyı "yasa dışı browni yapma" suçundan tutukladı.

Venezuela'da önüne geçilemeyen ekonomik krizin neden olduğu kıtlıkla mücadele eden hükümet, dört fırıncıyı "yasa dışı browni yapma" suçundan tutukladı.

Venezuela’da “ekmek savaşları” başladı… Ülkede buğdayın ekmek yapımında kullanılma zorunluluğu getirilmesi pastaneleri tehdit ediyor.

3 yıldır ekonomik krizin pençesindeki Venezuela’da halk temel gıda ve ihtiyaç maddelerini alabilmek için kuyruklara giriyor.

PASTANELERE BASKIN

Bu nedenle hükümet, buğdayın pahalı pastane ürünlerinde kullanımını engellemek için stokların yüzde 90’ının ekmek yapımı için kullanılması şartını getiren bir kanunu kabul etti.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, başkan Nicolas Madura hükümetinin koyduğu kanunlar çerçevesinde müfettişler ve askerler başkent ve civarındaki yaklaşık 700 pastaneye baskın yaptı.

Denetim yapılan pastane ve fırınlardan iki tanesinde kruvasan ve tatlı ekmek yapımı için çok fazla buğday kullanıldığı tespit edildi. Diğer ikisinde ise tarihi geçmiş buğdayla yapılan browniler denetime takıldı.

Dört pastanenin sahibi tutuklanırken, işletmelerden bir tanesine 90 gün süreyle devlet tarafından el konuldu.

Maduro hafta başında yaptığı bir açıklamada, “Ekmek savaşının arkasındaki kişiler bunun bedelini ödeyecek. Sonra gelip bunların politik zulme uğradığını söylemeyin” diyerek yaşanacakların sinyalini vermişti.