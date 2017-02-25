Welt muhabiri Yücel için 160 Alman milletvekili mektup yazdı

Berlin Büyükelçiliği’ne mektup yazan 160 milletvekili, Yücel’in bir an önce serbest bırakılması talebinde bulundu.
Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Niels Annen ve Yeşiller Milletvekili Omid Nouripour´un girişimleriyle Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın´a gönderilen mektupta, gazetecilere özgürce çalışma imkanı sağlanması istenildi.
Neue Osnabrücker Zeitung gazetesinin bildirdiğine göre, söz konusu mektup Büyükelçi Aydın’a dün ulaştırıldı. Türk-Alman dostluğuna vurgu yapıldığı belirtilen mektupta, Deniz Yücel´in durumuna dikkat çekildi.
Mektuba imza atan vekiller arasında Federal Parlamento Başkan Yardımcısı CDU´lu Johannes Singhammer, Elisabeth Motschmann (CDU), Alman Hükümetinin İnsan Hakları sorumlusu Bärbel Kofler (SPD), Rainer Arnold (SPD), Federal Parlamento Başkanvekili Claudia Roth (Yeşiller), Yeşiller Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt, Anton Hofreiter, Jürgen Trittin, Sol Parti´den ise Grup Başkanı Sahra Wagenknecht, Dietmar Bartsch ve Katja Kipping gibi isimler bulunuyor.
Almanya´nın Deniz Yücel´in tekrar işini yapabilmesi için elinden gelen her şeyi yapacağını belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, Türkiye´deki gelişmelerin kendilerini kaygılandırdığını söyledi. Türkiye´nin uluslararası basın özgürlüğü sıralamasındaki yerinin, Türkiye´de basın özgürlüğünün durumu hakkında bilgi verdiğini kaydeden Schäfer, Yücel´in gözaltı süresinin uzamasının davayı kolaylaştırmayacağını hatırlatarak, yargının en kısa sürede bir karar vermesini umduklarını söyledi.
(DHA)