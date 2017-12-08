X-Men filmlerinin yönetmeni Singer’a cinsel saldırı suçlaması

X-Men serisinin 4 filminin yanı sıra 'Olağan Şüpheliler' ve 'Süpermen Dönüyor' gibi ünlü filmleri yöneten ABD'li yönetmen Bryan Singer 18 yaşından küçük bir erkeğe cinsel saldırı ile suçlanıyor

Seattle kentindeki mahkemeye sunulan belgeye göre, 2003 yılında Singer zengin bir arkadaşının özel yatındaki parti sırasında o dönem 17 yaşında olan Cesar Sanchez-Guzman’a cinsel saldırıyla suçlandı.

Mahkeme kayıtlarına göre gence yatı gezdirmeyi teklif eden Singer daha sonra onu bir odaya götürerek genci oral ve anal sekse zorladı.

Olayın ardından Singer’ın Sanchez-Guzman’a ‘sessiz kalması karşılığında Hollywood’da aktörlük konusunda yardımcı olacağını’ söylediği, ayrıca genci olay hakkında konuşması halinde ‘ona kimsenin inanmayacağını ve kariyerini mahvedebilecek insanları tanıdığını’ söylediği öne sürüldü.

SİNGER SUÇLAMAYI REDDETTİ

Singer’ın avukatından yapılan açıklamada ise yönetmenin ‘suçlamaları kategorik olarak reddettiği ve bu davada sonuna kadar kendini savunacağı” belirtildi.

52 yaşındaki Singer’a daha önce de 2 kez 18 yaş altı gençlere yönelik benzer eylemlerde bulunduğu suçlaması yöneltilmiş ancak davalar düşmüştü.

1997’de 14 yaşındaki bir çocuk bir filmin duş sahnesinde Singer tarafından soyunmaya zorlandığısuçlaması ile dava açmıştı.

2014’teki davada ise Michael Egan adlı aktör yönetmenin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti.

Hollywood’da ünlü yapımcı Harvey Weinstein’ın onlarca kadına cinsel taciz ve tecavüzle suçlanmasının ardından ülkedeki birçok sektörde etkili kişilere yönelik çok sayıda cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlaması yapılmış, ABD kamuoyunun gündeminin ilk sırasına taciz haberleri oturmuştu.

X-Men serisinin 4 filminin yanı sıra ‘Olağan Şüpheliler’ ve ‘Süpermen Dönüyor’ gibi ünlü filmleri yöneten ABD’li yönetmen Bryan Singer 18 yaşından küçük bir erkeğe cinsel saldırı ile suçlanıyor.

Seattle kentindeki mahkemeye sunulan belgeye göre, 2003 yılında Singer zengin bir arkadaşının özel yatındaki parti sırasında o dönem 17 yaşında olan Cesar Sanchez-Guzman’a cinsel saldırıyla suçlandı.

Mahkeme kayıtlarına göre gence yatı gezdirmeyi teklif eden Singer daha sonra onu bir odaya götürerek genci oral ve anal sekse zorladı.

Olayın ardından Singer’ın Sanchez-Guzman’a ‘sessiz kalması karşılığında Hollywood’da aktörlük konusunda yardımcı olacağını’ söylediği, ayrıca genci olay hakkında konuşması halinde ‘ona kimsenin inanmayacağını ve kariyerini mahvedebilecek insanları tanıdığını’ söylediği öne sürüldü.

SİNGER SUÇLAMAYI REDDETTİ

Singer’ın avukatından yapılan açıklamada ise yönetmenin ‘suçlamaları kategorik olarak reddettiği ve bu davada sonuna kadar kendini savunacağı” belirtildi.

52 yaşındaki Singer’a daha önce de 2 kez 18 yaş altı gençlere yönelik benzer eylemlerde bulunduğu suçlaması yöneltilmiş ancak davalar düşmüştü.

1997’de 14 yaşındaki bir çocuk bir filmin duş sahnesinde Singer tarafından soyunmaya zorlandığısuçlaması ile dava açmıştı.

2014’teki davada ise Michael Egan adlı aktör yönetmenin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti.

Hollywood’da ünlü yapımcı Harvey Weinstein’ın onlarca kadına cinsel taciz ve tecavüzle suçlanmasının ardından ülkedeki birçok sektörde etkili kişilere yönelik çok sayıda cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlaması yapılmış, ABD kamuoyunun gündeminin ilk sırasına taciz haberleri oturmuştu.