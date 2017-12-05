Yalnızlığın bu kadar… Hırsız şişme bebek çaldı

Avustralya'nın Victoria eyaletinde yaşanan hırsızlık dünya gündemine oturdu. Moorabbin'de yaşanan soygunda eli tüfekli hırsız yaklaşık 4500 dolarlık şişme bebek çaldı.

Önceki gün Victoria eyaletindeki Moorabbin kentinde hizmet veren cinsel ürünler mağazası “SexyLand” bir soyguna ev sahipliği yaptı. Bir minibüsle mağazanın önüne gelen eli tüfekli bir saldırgan kısa devre yaptırarak mağazanın kapısını açtı.

Daha sonra içeri giren ve soygun yapan adam daha sonra aracına atlayarak kaçtı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri gizli kamera kayıtlarını izlerken, mağazanın müdürü şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Mağaza müdürü, mekanından sadece 4500 dolarlık bir şişme bebek çalındığını ifade etti. Dororthy adı verilen, sarışın peruğu olan ve 1.65 metrelik şişme bebeğin mağazadaki en pahalı ürünlerden biri olduğu belirtildi.

Yerel polis yetkilileri hırsızın fotoğraflarını kamuoyuyla paylaşarak, hırsızı görmeleri durumunda ihbar etmelerini istedi.