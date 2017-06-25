Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yangın kontrol altına alınamıyor! 1500 kişi tahliye edildi

İspanya’nın güneyinde çıkan orman yangını nedeniyle en az bin 500 kişi evlerinden tahliye edildi.

22:3325 Haziran 2017
Dünya
Yangın kontrol altına alınamıyor! 1500 kişi tahliye edildi
İspanya’nın güneyinde çıkan orman yangını nedeniyle en az bin 500 kişi evlerinden tahliye edildi.

Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın güneyinde çıkan orman yangını nedeniyle en az bin 500 kişi evlerinden tahliye edilmek zorunda kaldı.

İspanya'nın Endülüs ve Huelva özerk bölgelerinde meydana gelen yangının rüzgar nedeniyle kontrol altına alınmasını zorlaştırdığı belirtildi. Endülüs Özerk Bölgesi Çevre Bakanı Jose Fiscal, yangının nedeninin kundakçılık olabileceğini ifade etti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada yaklaşık 750 kişinin geçici olarak spor merkezlerine tahliye edildiği ve bazı vatandaşların ise evlerine geri dönmesine izin verildiği bildirildi.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Yangın söndürme çalışmalarına 11 uçak, 10 helikopter ve onlarca arazi aracı destek veriyor. Öte yandan, yangın nesli tükenmekte olan bir çok hayvana ev sahipliği yapan Donana Ulusal Parkını tehdit ediyor.İHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar