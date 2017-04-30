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20 yıldan fazla bir süre önce Kızıl Ordu Wünsdorf’u terk etti. Birliklerin çekilmesinin ardından Almanya topraklarındaki en büyük askeri kasaba bakıma muhtaç hale geldi.
Wünsdorf, Berlin’in merkezi Brandenburg’a sadece 40 kilometre uzaklıkta.
Burada Soğuk Savaş döneminde Kızıl Ordu’nun Almanya’daki en büyük askeri üssü yer alıyordu.
Wünsdorf’taki boş yüzme havuzu, hayalet kasabanın adeta bir sembolü.
Son Rus askeri Wünsdorf’u 9 Eylül 1994’te terk etti.
Onlardan geriye sadece bu boş kışla kalmadı.
Wünsdorf’taki Sovyet askeri varlığı kasabada farklı yerlere dağılmıştı. Çok katlı lojmanlar, spor salonları, okullar, yüzme havuzları ve sinemalar...
Wünsdorf’ta eski tiyatro salonunun kapıları kapalı. Bölge Doğu Almanya topraklarında olmasına rağmen hiç kimse “yasak şehirde” neler olup bittiğini bilmiyordu.
Kasaba Doğu Almanya vatandaşları için sıkı bir yasak bölge oldu.
Kızıl Ordu buraya konuşlanmadan önce de Wünsdorf varlığını sürdürüyordu. Ancak sadece 3 bin hanelik büyük bir köydü.
Terk edilmiş üssün koridorları ve merdiven duvarlarındaki boya ve kağıtlar çoktan dökülmeye başlamış.
Sovyet birliklerinin çekilmesi barış zamanında bir ordunun en büyük geri çekilmesi oldu. Ve bu son derece hızlı yapıldı.
Sadece 4 yıl içinde 330 bin asker, 208 bin aile üyesi, 4 bin 116 tank ve 8 bin zırhlı araç Almanya’dan ayrıldı.
Rusların ayrılmasından 20 yıldan fazla bir süre sonra geriye pek fazla bir şey kalmamış.
Çoğu da metal hırsızları ya da hatıra meraklıları tarafından sökülüp götürülmüş.
Yasak kışla görüntülendi!
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