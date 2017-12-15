Yeğenini vahşice katleden katile 46 yıl hapis

Avustralya'da, 25 yaşındaki Çinli yeğenini bağlayıp, çıplak fotoğraflarını çektikten sonra bıçaklayarak öldüren Derek Barret, 46 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre hakim, cinayetin kurbanın güvendiği biri tarafından yapılan “ahlâksız ve sadistçe” bir eylem olduğunu söyledi.

29 yaşındaki Barret cinayeti itiraf etmiş ancak uyuşturucunun etkisi altında olduğunu ve herhangi bir şey hatırlamadığını savunmuştu.

Mahkemede ise Barret’ın Nisan 2016’da işlenen cinayette, çıplak fotoğraflarını çekmek için yeğeninin ağzını tıkadığı ve bağladığı anlatıldı.

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“SAPIKÇA BİR CİNSEL SAPLANTI”

Avustralya televizyonu ABC’ye göre hakim cinayeti, “aşırı derecede şiddet ve zulüm uygulanan, aşağılayıcı ve dehşet düşürücü” bir suç olarak tanımladı.

Yargıç ayrıca cinayetin “kurbana karşı sapıkça bir cinsel saplantı” nedeniyle işlendiğini belirtti.

Barret, yeğenini çok sayıda bıçak darbesiyle öldürmesinin ardından, onun cesedini geçen yıl 24 Nisan 2016’da New South Wales kıyısındaki Snapper Point’te denize atmıştı.

Ceset daha sonra bulunmuştu.

Sydney’de bir üniversitede okuyan Leng, halası ve Barret ile birlikte yaşıyordu.