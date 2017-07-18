Yeni bir ülke doğdu: Malorossiya

Ukrayna'dan yeni bir ülke oluştu. Ülkeden tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti "Küçük Rusya" adlı yeni bir ülke kurulduğunu açıkladı.

Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Aleksandr Zaharçenko, üç yıldır devam eden Ukrayna krizini çözmek amacıyla kurdukları yeni, bağımsız ülke Malorossiya’ya üç yıllık bir süreçte geçiş yapmayı planladıklarını belirtti. Donetsk’teki tartışmalarda ‘Ukrayna’nın kendisini batık devlet olarak gösterdiği’ sonucuna varıldığını kaydeden Zaharçenko, uluslararası topluma yeni ülke önerisini destekleme çağrısı yaptı. Donetsk lideri, “Bölgelerdeki halklar tarafından desteklenmeliyiz. Uluslararası toplumun bu fikri desteklemesi halinde çözüm mümkün olacaktır” dedi.

Sputnik’te yer alan habere göre Donetsk Halk Cumhuriyeti Gelir Bakanı Aleksandr Timofeyev, yeni ülkenin kuruluşuna ilişkin anayasa akdini okudu ve “Eski Ukrayna’nın temsilcileri olarak, Ukrayna’nın ardıl devleti olan Malorossiya’nın kurulduğunu ilan ediyoruz. Yeni ülkenin adı Malorossiya olacak, zira Ukrayna adı artık itibarını yitirdi. Donetsk, Malorossiya’nın başkenti olacak” ifadelerini kullandı.

Malorossiya anayasasının devletin tarafsızlık statüsünü ve Rusya ile ilişkiler geliştirme politikasını vurgulayacağını kaydeden Timofeyev, yeni ülkenin Rusya-Belarus Birlik Devleti’ne katılmayı hedefleyeceğinin ve aynı zamanda da egemenliğini koruyacağının altını çizdi.