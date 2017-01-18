Yeni keşfedildi! Adını Trump koydular

Yeni keşfedilen bir güve türüne ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'ın adı verildi.

Güve, California Üniversitesi Entomoloji Müzesi’nde böcek koleksiyonlarını inceleyen Dr. Vazrick Nazari tarafından keşfedildi. Uzmanlar, bir güvenin diğerlerinden farklı olduğunu fark etti. yapılab inceleme sonrası bunun hiç bilinmeyen bir tür olduğu anlaşıldı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Dr. Vazrick Nazari, sarı tüyleri ile dikkati çeken bu hayvana, Trump’ı çağrıştırdığını söyleyerek ‘Neopalpa donaldtrumpi’ adını koyduğunu açıkladı.

Geçen yıl da bir balık türüne ABD Başkanı Barack Obama’ya “benzerliği” nedeniyle ‘Tosanoides Obama’ adı verilmişti. Tosanoides obama, yemyeşil bir resif balığı türüdür.