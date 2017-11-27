Yıldırım: AB tamamen şaşırdı

İngiltere'de temaslarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım Londra'da açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi gerektiğini söyledi.

Reuters’ın son dakika şeklinde geçtiği haberde Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Birliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin AB’ye girmesi gerektiğini söyleyen Yıldırım, “Avrupa Birliği, İngiltere’nin ayrılık kararı vermesinin ardından tamamen şaşırdı. AB’nin büyümeye ihtiyacı var ve Türkiye bu konumda” ifadesini kullandı.

Yıldırım, Brexit sonrasında AB’nin durumu hakkında ise, “AB’nin geleceğini görmesi ve nereye kadar büyüyeceklerini düşünmeleri gerek. Biz buradayız, bir yere gittiğimiz yok” dedi.

Yıldırım, Suriye konusunda da açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “Şu anki rejim Suriye’de yaşananların sebebidir. Suriye’de Esad’ın olduğu kalıcı bir barış çok gerçekçi gelmiyor” dedi.