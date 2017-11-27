Yıldırım-May görüşmesi: Ortaklığı ileriye taşımayı konuştuk

Başbakanlık kaynakları, Londra'da temaslarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım'ın, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştüğünü ve görüşmede ekonomi, ticaret ve savunma sanayi alanlarında ortaklıkların daha ileriye taşınması arzusunun dile getirildiğini belirtti.

Reuters’a konuşan Başbakanlık kaynakları Yıldırım-May görüşmesinde iki ülkenin içinden geçtikleri yeni dönemde işbirliğini daha da ileriye taşıma konusundaki ortak irade ve kararlılığın vurgulandığını belirtti. Kaynaklar, özellikle ekonomi, ticaret ve savunma sanayi alanlarında ortaklıkların derinleştirilerek daha ileriye taşınması arzusunun dile getirildiğini kaydetti.

İki başbakanın görüşmede “terörle mücadeleden Kıbrıs’a bir çok alan ve konuda ikili temas ve işbirliğine artarak devam edilmesi üzerinde mutabık kaldıkları” da ifade edildi.