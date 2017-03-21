Yıllardır kuaföre gidemeyen kadın yeni saçlarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı!

Emekli olduktan sonra maddi sıkıntılar nedeniyle yıllardır kuaföre gidemeyen Belita Edwards'ın hayatı ‘Makeovers That Matter’ projesi ile değişti.

Belita Edwards, son zamanlarda saçlarının görüntüsünden memnun değildi. Sağlık sorunları nedeniyle askeriyeden emekli olan Edwards, yaşadığı geçim sıkıntısı nedeniyle kuaföre para veremiyordu.

‘Makeovers That Matter' projesi kapsamında kadınla irtibata geçen gönüllüler ise Belita'ya özgüvenini geri kazanması için yardım ettiler. Amacı askerden emekli olanların eşlerine ve ailelerine saç, makyaj ve stil konusunda yardım etmek olan projeyi duyan Belita, projeye başvurmaya karar verdi. İşte Belita'nın projeye başvurduktan sonrasında yaşadığı değişim…

İşte yaşanan o değişim: