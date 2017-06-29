Yine bir albay yine bombalı suikast

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurumda görevli Albay Yuriy Voznıy’ın Donetsk iline bağlı Konstantinovka ilçesinde otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
DHA’nın aktardığı açıklamada, “Yuriy Voznıy, vatan savunması sırasında yaşamını yitiren 23’üncü SBU çalışanı oldu” denildi.
Ukrainskaya Pravda gazetesi ise, patlama sırasında otomobilde bulunan üç istihbarat görevlisinin de yaralandığını yazdı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Özel Kuvvet Birimi’nin başındaki isim olan Albay Maksim Şapoval (aşağıda), önceki gün Kiev’de otomobiline yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.