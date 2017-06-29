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Yine bir albay yine bombalı suikast

Rusya yanlısı milislerle ordu güçleri arasında çatışmaların sürdüğü Ukrayna'nın doğusunda, istihbarat görevlisi bir albay daha suikast sonucu hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
12:1729 Haziran 2017
Dünya
Yine bir albay yine bombalı suikast
Rusya yanlısı milislerle ordu güçleri arasında çatışmaların sürdüğü Ukrayna'nın doğusunda, istihbarat görevlisi bir albay daha suikast sonucu hayatını kaybetti.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurumda görevli Albay Yuriy Voznıy’ın Donetsk iline bağlı Konstantinovka ilçesinde otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

DHA’nın aktardığı açıklamada, “Yuriy Voznıy, vatan savunması sırasında yaşamını yitiren 23’üncü SBU çalışanı oldu” denildi.

Ukrainskaya Pravda gazetesi ise, patlama sırasında otomobilde bulunan üç istihbarat görevlisinin de yaralandığını yazdı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Özel Kuvvet Birimi’nin başındaki isim olan Albay Maksim Şapoval (aşağıda), önceki gün Kiev’de otomobiline yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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