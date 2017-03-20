Yol yapımında ortaya çıktı

. \t\t. \t\t\t#gallery-2 {. \t\t\t\tmargin: auto;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-item {. \t\t\t\tfloat: left;. \t\t\t\tmargin-top: 10px;. \t\t\t\ttext-align: center;. \t\t\t\twidth: 33%;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 img {. \t\t\t\tborder: 2px solid #cfcfcf;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-caption {. \t\t\t\tmargin-left: 0;. \t\t\t}. \t\t\t/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */. \t\t. \t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tRusya&#8217;nın Rostov-na-Donu şehrinde yapılan yol çalışmasında işçiler toprak altında sert cisimlerle karşılaştı.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tOrtaya çıkan gizemli yapılar ülkede bir anda merak konusu oldu.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tBölgeye gelen arkeologlar dikkatli bir şekilde buluntuları inceledi.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tYapıların eski bir mezarlığa ait olduğu ortaya çıktı.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tMezar odalarına inen arkeologlar günümüze kadar uluşan buluntuları dikkatlice çıkardı.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tYapılan ilk incelemelerde mezarların 18. yy&#8217;da bir kilise mezarlığına gömülen din adamları olduğu iddia edildi.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t. .