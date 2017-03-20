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Rusya'nın Rostov-na-Donu şehrinde yapılan yol çalışmasında işçiler toprak altında sert cisimlerle karşılaştı.
Ortaya çıkan gizemli yapılar ülkede bir anda merak konusu oldu.
Bölgeye gelen arkeologlar dikkatli bir şekilde buluntuları inceledi.
Yapıların eski bir mezarlığa ait olduğu ortaya çıktı.
Mezar odalarına inen arkeologlar günümüze kadar uluşan buluntuları dikkatlice çıkardı.
Yapılan ilk incelemelerde mezarların 18. yy'da bir kilise mezarlığına gömülen din adamları olduğu iddia edildi.
Yol yapımında ortaya çıktı
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