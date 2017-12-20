Yolda yürürken üzerine iskele düştü, şimdi milyoner olacak

New York'ta yaşayan eski manken Katy Beal-Lefavre, Kasım ayında yolda yürürken üzerine bir binanın inşaat iskelesi devrildi. Hastaneye kaldırılan kadının omurgasında kırık tespit edildi. Hastaneden taburcu olan kadın bina yönetimine rekor bir istekle tazminat davası açtı.

33 yaşındaki eski manken Katy Beal-Lefavre, ABD’nin en popüler kenti New York’ta geçen ay yürürken üzerine Broadway 568 binasının dış cephesindeki inşaat iskelesi devrildi. Genç kadınla birlikte yaklaşık 11 kişi iskelenin altında kaldı. O dönem özellikle yerel basın konuya büyük ilgi gösterirken bugün New York Post’ta yer alan bir haber olayın mahkemeye taşınacağını ortaya çıkardı.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan ve omurgasında kırıklar tespit edilen Katy Beal Lefavre’nin avukatı bugün bir açıklamada bulundu. Avukat Susan Karten, “Binanın dış cephesindeki ihmal dolayısıyla müvekkilim yaralanmıştır. New Yorklular sürekli binaların iskelelerinin yanından ya da altından geçiyor bunların daha dikkatli yapılması gerek” açıklamasını yaptı.

Genç kadının bina sahibi Broadway Holding LLC, iskeleyi sağlayan Rock Group’a ve dış cephe yenilemeden sorumlu Sato Construction Co.’ya dava açtığı ve tam olarak 50 milyon dolar istediği belirtildi. Şirket temsilcileri konuyla ilgili bir açıklama yapmazken davanın önümüzdeki aylarda tamamlanması ya da tarafların anlaşma yoluna gitmesi bekleniyor.