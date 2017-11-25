Yolsuzluğu ortaya çıkmıştı! O eski bakan şoför oldu

Hollanda'da yaptığı yolsuzluğun ortaya çıkması sonrası istifa eden eski Devlet Bakanı Fred Teeven, belediye otobüsü şoförü oldu.

Hollanda’da bir dönem savcılık yaptıktan sonra bakan olan Fred Teeven, mesleğini değiştirdi. Savcılık yaptığı dönemde cezaevindeki bir uyuşturucu kaçakçısı ile para aklama konusunda anlaştığının ortaya çıkması üzerine istifa eden eski Devlet Bakanı Teeven, belediye otobüsü şoförü oldu.

Uluslararası TIR şoförlüğünün çocukluktan beri hayali olduğunu vurgulayan eski bakan, toplu taşıma şirketi Connexxion’un iş ilanını görünce bu düşünü gerçekleştirmeye karar verdiğini belirtti. Ancak Teeven, TIR şoförlüğü yerine belediye otobüsü şoförü olarak direksiyon başına geçecek.

“HAFTADA 1,5 GÜN ŞOFÖRLÜK YAPACAK”

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre; ağır vasıta araç kullanma ehliyetine sahip olan Teeven, başlangıç eğitimini başarı ile tamamladı. Toplu taşıma şirketi sözcüsüne göre, eski bakanın eğitimi bir kaç hafta daha sürecek. Fred Teeeven, eğitimi tamamlandığında, doğum yeri olan Hollanda’nın doğusundaki Arnhem kentinde yolcu taşımaya başlayacak. Eski bakan, haftada 1,5 gün belediye otobüsü şoförlüğü yapacak.

ADI PARA AKLAMA SKANDALINA KARIŞTI

Hukuk eğitiminin ardından mali suçlar konusunda uzmanlaşan Teeven, Amsterdam ve Rotterdam’da savcılık görevlerinde bulundu.

Savaş suçları ve organize suçlarla ilgili konulara bakan Teeven, 2006 yılında Liberal Sağ Parti’den (VVD) milletvekili seçildi. 2010 yılında güvenlik ve adaletten sorumlu devlet bakanlığına atanan Teeven, adının karıştığı para aklama skandalının ortaya çıkması üzerine, Mart 2015’de Adalet Bakanı Ivo Opstelten ile birlikte görevinden istifa etti.

Teeveen’in, 2001 yılında yılında savcılık yaptığı dönemde uyuşturucu kaçakçısı Cees Helman ile vereceği bilgi karşısında para aklama konusunda anlaştığı ortaya çıkmıştı.

Anlaşmaya göre, Güvenlik ve Adalet Bakanlığı’na 750 bin gulden (340 bin euro) ödemesi karşılığında, Helman’ın Lüksemburg bankalarında bulunan 4 milyon 750 bin gulden (2 milyon 133 bin euro) tutarındaki parası kendisine verildi.

PARA TRANSFERİ VERGİ DAİRESİNDEN GİZLİ TUTULDU

Teeven ve Cees Helman para transferinin vergi dairesinden gizli tutulması konusunda da anlaştılar. Hollanda Televizyonu’nun yıllar sonda bu anlaşmanın belgesini yayınlaması Hollanda siyasetinde yoğun tartışma yarattı. Muhalefetin eleştirileri üzerine hem Teeeven hem Adalet Bakanı Opstelten istifa etti. Daha sonra göreve gelen bakan Aard van der Steur de, Teeven soruşturması İle ilgili olarak meclise yeterli bilgi vermediği yönündeki eleştiriler üzerine görevinden ayrılmıştı.