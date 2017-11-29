Yolsuzlukla suçlanan Çinli general intihar etti

Çin'de hakkında yolsuzluk soruşturması yürütülen bir general intihar etti. 66 yaşındaki general rüşvet almakla suçlanıyordu.

DW Türkçe’nin aktardığına göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in yolsuzlukla mücadele için başlattığı operasyon kapsamında hakkında soruşturma başlatılan general Zhang Yang intihar etti.

Ordu yönetimindeki üst düzey generaller arasında yer alan 66 yaşındaki Zhang Yang’in cumartesi günü Pekin’deki konutunda ölü olarak bulunduğu belirtildi. İntihar eden general Çin’in askeri politikalarını belirleyen 11 kişilik Çin Komünist Partisi Merkez, Askeri Komisyonu’nda altı numaralı askeri yetkili olarak görev yapıyordu.

RÜŞVET ŞÜPHESİ: ‘SORUMLULUKTAN KAÇTI’

Zhang, adı daha önce yolsuzluğa karışan iki generalle olan bağı nedeniyle soruşturma altındaydı. Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’ya göre Zhang’in rüşvet kabul ettiğinden şüphe ediliyordu.

Halkın Hür Ordusu adlı gazetenin sosyal medya hesabında “Zhang’in intihar ederek sorumluluktan kaçtığı” ifadesi yer aldı.

Bundan beş yıl önce göreve gelen Şi Cinping, üst düzey görevliler ve alt kademelerde yer alan isimlere yönelik yolsuzluk operasyonu başlatmıştı. 2012’den bu yana Çin’de farklı konumda bulunan 1.5 milyon parti yetkilisi görevlerinden uzaklaştırıldı.