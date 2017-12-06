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Youtube 10 bin yeni çalışan alacak

YouTube, politikalarını ihlal eden uygunsuz videoların engellenmesi için mevcut kadrosuna 10 bin kişi ekleyecek.

08:096 Aralık 2017
Dünya
Youtube 10 bin yeni çalışan alacak
YouTube, politikalarını ihlal eden uygunsuz videoların engellenmesi için mevcut kadrosuna 10 bin kişi ekleyecek.

YouTube’un üst düzey yöneticisi Susan Wojcicki, “bazı kötü aktörlerin, Google’un sahipliğindeki hizmeti yanlış bilgilendirmek, manipüle etmek, rahatsızlık ve hatta zarar vermek amacıyla kötüye kullandığını” açıkladı.

Sputnik’te yer alan habere göre; Wojcicki, bu sorunla mücadelede gelecek yıla kadar en az 10 bin kişinin görevlendirileceğini belirterek, YouTube’un aynı zamanda çocuklara zarar veren veya nefret söylemi içeren “sorunlu” yorumları ya da videoları işaretleyecek bir teknoloji kullanacağını söyledi.

YouTube, bu teknolojiyi halihazırda şiddet içeren aşırılıkçı videoları kaldırmak için kullanıyor.

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