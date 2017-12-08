YouTube’da yıldız olacaktı, başına bilgisayar takıldı

YouTube üzerinde popüler olmak isteyen bir genç kafasını mikrodalga fırına çimentolayınca ölümden döndü. Saatlerce kurtarılmayı bekleyen gencin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

22 yaşındaki YouTube kullanıcısı şaka olsun diye kafasını mikrodalga fırına soktu. Fakat bu sırada arkadaşları genç adamın kafasından aşağı çimento döktü. Kısa sürede katılaşan çimento yüzünden genç adamın kafası mikrodalga fırın içinde sıkıştı.

TGFbro isimli YouTube kanalı için yapılan çekimlerde yaşanan bu olayda genç adamı kurtarmak için arkadaşları 1 saat boyunca mücadele verdi. Fakat bir çözüme ulaşamayınca, gençler itfaiye ekiplerini çağırdı. Tornavida ile genç adamın nefes almasını sağlayacak bir boşluk açan ve bir boru yardımıyla genç adamı hayatta tutan arkadaşlarına rağmen itfaiye ekipleri zorlu bir operasyona başladı.

90 dakika boyunca mücadele eden itfaiye ekipleri genç adam özgürlüğüne kavuşurken bütün görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Wolverhampton itfaiye ekibinden Shaun Dakin, İngiltere’nin çok satan gazetelerinden The Sun’a konuştu. Dakin, “Bu çok komik olsa da genç adam ölebilir ya da ölümcül bir şekilde yaralanabilirdi. Nefesi kolayca kesilebilirdi” ifadesini kullandı. Dakin, bu şakanın kimse tarafından yapılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

